Явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 50% в первый день выборов

Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования в первый день выборов достигла 50%. Об этом сообщило Минцифры России.

К 12:15 мск электронные бюллетени заполнили уже 2 млн человек. Таким образом, проголосовал каждый второй россиянин, который заранее зарегистрировался для участия в федеральном ДЭГ.

Самый высокий показатель к этому времени зафиксировали в Магаданской области — 67%. В Республике Алтай, Смоленской и Томской областях, а также Марий Эл явка достигла 61%.

Всего заявления на участие в дистанционном голосовании через федеральную платформу подали 4 053 214 человек. В 2026 году система доступна жителям 32 регионов, тогда как Москва использует собственную электронную платформу.

Проголосовать дистанционно можно до 20:00 20 сентября по местному времени. Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят 18, 19 и 20 сентября. Ранее Life.ru сообщал, что уже к 10:00 мск в первый день выборов на федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 1,5 млн россиян. Всего заявки на участие в электронном голосовании подали более 4 млн человек.