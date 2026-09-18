Член ОП Песков: Первый день выборов в РФ прошёл без грубых нарушений

Первый день выборов в России прошёл без грубых нарушений, сообщил сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков. При этом в информационном пространстве фиксировались попытки провокаций, однако все такие новости оказались фейковыми.

«Крупных или сложных нарушений, которые нашему избирателю сложно было бы идентифицировать, или которые могли бы повлиять на волю нашего избирателя, мы не фиксируем», — сказал он.

Ранее стала известна явка в первый день голосования на выборах в Госдуму. По состоянию на 15:39 мск, она составила 20,03%.