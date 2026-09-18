Явка на выборах в Госдуму превысила 20%

Явка на выборах депутатов Госдумы девятого созыва превысила 20% в первый день голосования. По состоянию на 15:39 мск она составила 20,03%, следует из данных Центральной избирательной комиссии.

В течение дня показатель заметно увеличивался. На 11:16 мск явка составляла 6,1%, а к 13:25 мск достигла 10,09%.

Голосование началось 18 сентября и продлится три дня — до 20 сентября включительно. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов Госдумы на пятилетний срок: 225 мандатов распределяются по партийным спискам, ещё столько же — по одномандатным округам. В выборах по федеральным спискам участвуют десять партий.

Впервые депутатов Госдумы выбирают жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В регионах, где действует военное положение или средний уровень реагирования, предусмотрены дополнительные формы организации голосования с учётом требований безопасности.

Проголосовать можно традиционно на избирательном участке, а в ряде случаев — на дому или по механизму «Мобильный избиратель». Дистанционное электронное голосование доступно в 33 регионах: в 32 субъектах используется федеральная система ДЭГ, а Москва проводит электронное голосование на собственной платформе.

Одновременно с федеральной кампанией проходят выборы регионального и муниципального уровней. В 11 субъектах определяют глав регионов, в 39 избирают депутатов законодательных собраний. Всего по итогам единого дня голосования 2026 года предстоит заместить около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее на выборах проголосовал президент России Владимир Путин. Глава государства выбрал электронное голосование.