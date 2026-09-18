Путин проголосовал онлайн

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Государственной думы IX созыва, не покидая рабочего места в Кремле. Глава государства сделал это онлайн в своём кабинете.

Президент России Владимир Путин проголосовал, не покидая рабочего места в Кремле. Видео © Life.ru

Онлайн-формат Путин выбирает не впервые. В марте 2024 года таким же способом президент голосовал на выборах главы государства. Дистанционно он отдал голос и в думской кампании 2021 года.

Утром пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключал, что Путин проголосует уже 18 сентября и вновь выберет онлайн-режим. Представитель Кремля напоминал, что в последние годы глава государства предпочитал именно дистанционное голосование.

Выборы депутатов Госдумы и совмещённые с ними кампании проходят с 18 по 20 сентября. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 — по федеральным партийным спискам и ещё 225 — по одномандатным округам.

Одновременно проходят выборы глав 11 регионов, депутатов законодательных органов 39 субъектов и представительных органов десяти региональных столиц. Всего запланировано более 2,2 тысячи кампаний, по итогам которых предстоит заместить около 20,7 тысячи депутатских мандатов и других выборных должностей.