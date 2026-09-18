Путин может проголосовать уже сегодня: В Кремле раскрыли вероятный формат

Владимир Путин, вероятно, вновь воспользуется дистанционным форматом на выборах депутатов Госдумы. Президент может отдать свой голос уже 18 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что в последние годы Путин регулярно предпочитал электронное голосование традиционному посещению избирательного участка.

«Мы не исключаем, что сегодня Путин проголосует, возможно, он выберет онлайн-режим. Мы будем информировать вас», — сказал Песков.

Для президента электронное голосование уже стало привычным способом участия в выборах. Впервые Путин воспользовался ДЭГ в сентябре 2021 года на выборах в Госдуму восьмого созыва. Тогда глава государства проголосовал из своей резиденции во время пандемии коронавируса.

В дальнейшем Путин продолжил использовать дистанционный формат. В сентябре 2022 года он электронно проголосовал на муниципальных выборах в Москве, в 2023-м — на выборах мэра столицы, а в марте 2024 года таким же способом отдал голос на президентских выборах.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Россиянам предстоит избрать 450 парламентариев на следующие пять лет: 225 мандатов распределяются между партиями по федеральным спискам, ещё 225 депутатов определятся в одномандатных округах. Одновременно в регионах проходят выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний и органов местного самоуправления.

Особенностью нынешней думской кампании стало первое участие в выборах Госдумы жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Для четырёх регионов сформированы семь одномандатных округов: три в ДНР, два в ЛНР и по одному в Запорожской и Херсонской областях. Ранее жители этих субъектов участвовали в выборах президента России и региональных кампаниях.

Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе проводится в 32 регионах. Москва использует собственную систему, поэтому в общей сложности электронно проголосовать можно в 33 субъектах РФ. Заявления на участие в федеральном ДЭГ подали более четырёх миллионов человек.

Ранее Путин назвал участие в выборах вкладом в победу России. Глава государства призвал граждан проголосовать.