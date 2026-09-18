«Нам есть чему поучиться»: Аналитик из США приехал наблюдать за выборами в Госдуму

Американский политический комментатор Стив Самарин приехал в Россию, чтобы лично познакомиться с системой общественного наблюдения на выборах депутатов Госдумы. О целях визита он рассказал 18 сентября на избирательном участке №1266. Об этом пишет газета «Известия».

По словам Самарина, он рассчитывает обсудить организацию процесса с российскими и зарубежными коллегами. Особый интерес аналитика связан с тем, что в США также приближается избирательная кампания.

«У нас тоже выборы уже очень скоро, и нам есть чему поучиться у вас. Поэтому я надеюсь, что ближайшие три дня будут очень продуктивными и интересными», — сказал он.

Самарин также обратил внимание на присутствие зарубежных наблюдателей на российских участках. По его словам, число иностранных специалистов, получивших возможность следить за ходом голосования, оказалось для него примечательным.

Ранее Life.ru сообщал, что накануне голосования в Москве открылся центральный ситуационный центр по наблюдению за выборами. На его открытии присутствовала делегация наблюдателей от СНГ, которой показали работу штаба и систему взаимодействия с регионами.