«Новые люди» открыли центральный ситуационный центр по наблюдению за выборами

Центральный ситуационный центр партии «Новые люди» начал работу в Москве накануне трёхдневного голосования. Он будет координировать наблюдателей на выборах депутатов Госдумы, региональных органов власти и муниципальных депутатов.

Обращения с избирательных участков будут принимать волонтёры и юристы. Они также проследят за ходом голосования и соблюдением процедур, а аналитики подготовят сводки по регионам. Центр наладит прямую связь с региональными штабами, чтобы оперативно получать информацию с мест. Обратиться туда также смогут граждане и представители общественных организаций. По данным партии, её наблюдатели будут работать в течение всех трёх дней голосования в 82 регионах России.

«Завтра начинаются дни голосования. Мы подготовили десятки тысяч наблюдателей. Они будут работать в 82 регионах — везде, где у партии есть региональные отделения. 50% наблюдателей — это молодые люди. Самому младшему — 18 лет, а самому старшему — 92 года», — рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

На открытие центра приехала делегация наблюдателей от СНГ во главе с заместителем генерального секретаря Содружества Ильхомом Нематовым. Гостям показали работу штаба, после чего стороны обсудили организацию наблюдения за выборами.

Напомним, голосование пройдёт 18, 19 и 20 сентября. Ранее Life.ru сообщал, что президент страны Владимир Путин призвал россиян принять участие в выборах в Госдуму.