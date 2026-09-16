Путин призвал россиян проголосовать на выборах в Госдуму

Президент Владимир Путин призвал граждан реализовать своё конституционное право и принять участие в выборах в Госдуму. Об этом глава государства заявил в ходе традиционного обращения в преддверии голосования. По словам российского лидера, важно принять обдуманное и ответственное решение, которое подтвердит зрелость нашего общества.

«Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать своё конституционное право», — сказал он.

Также в ходе обращения Владимир Путин назвал участие в выборах вкладом в укрепление России. По словам президента, важно, чтобы поддержку получили действительно достойные этого кандидаты, готовые защищать интересы нашего государства.