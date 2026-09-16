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Опубликовано 16 сентября, 15:14

Путин призвал россиян проголосовать на выборах в Госдуму

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент Владимир Путин призвал граждан реализовать своё конституционное право и принять участие в выборах в Госдуму. Об этом глава государства заявил в ходе традиционного обращения в преддверии голосования. По словам российского лидера, важно принять обдуманное и ответственное решение, которое подтвердит зрелость нашего общества.

«Дорогие друзья, голосование будет проходить в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября. Прошу вас обязательно реализовать своё конституционное право», — сказал он.

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Также в ходе обращения Владимир Путин назвал участие в выборах вкладом в укрепление России. По словам президента, важно, чтобы поддержку получили действительно достойные этого кандидаты, готовые защищать интересы нашего государства.

Больше новостей о развитии партий, выборных процессах и решениях властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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