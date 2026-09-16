Путин в обращении к нации назвал участие в выборах вкладом в укрепление России

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны перед предстоящим голосованием. Он заявил, что участие в выборах является ответственным гражданским поступком и влияет на дальнейшее развитие государства.

По словам главы государства, голосование проходит в Год единства народов России и становится одним из способов участия граждан в жизни страны.

«Участие в предстоящем голосовании, которое пройдёт в Год единства народов России, — это тоже ответственность, вклад в укрепление страны», — отметил Путин.

Президент также высказался о будущих победителях выборов. По его словам, поддержку избирателей должны получить кандидаты, которые обладают профессиональными качествами, имеют опыт работы и готовы защищать интересы государства. Путин подчеркнул, что результаты голосования определят состав органов власти на ближайший период.

«Победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России — те, кто не подведёт, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз», — заявил глава государства.

Голосование на выборах в Госдуму пройдёт в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов: половину по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам.