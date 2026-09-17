Памфилова предупредила об угрозе подмены видео с выборов с помощью ИИ

Современные технологии искусственного интеллекта позволяют в режиме реального времени подменять происходящее на видеотрансляциях с избирательных участков. О такой угрозе заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова во время доклада о готовности избирательной системы к выборам.

«Сейчас это совершенно на новый уровень выходит, когда просто в режиме онлайн можно подменять картинку: человек сейчас на участке стоит, делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое», — рассказала глава ЦИК.

По словам Памфиловой, с использованием ИИ для подмены изображений и фальсификации видеозаписей комиссия сталкивалась уже во время предыдущих избирательных кампаний. Теперь подобные технологии позволяют манипулировать изображением непосредственно во время трансляции.

На этом фоне ЦИК усиливает меры защиты избирательной инфраструктуры. Ранее Памфилова поручила увеличить не менее чем на 20% число автоматизированных рабочих мест с доступом к порталу видеотрансляций в центрах общественного наблюдения — их общее количество планируется довести до 1,5 тыс.

Кроме того, 17 сентября глава ЦИК сообщила, что комиссия накануне предотвратила попытку дискредитации ГАС «Выборы» и системы дистанционного электронного голосования. По словам Памфиловой, речь шла о подготовке масштабной кибератаки.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Россиянам предстоит избрать 450 депутатов — половину по партийным спискам, ещё 225 по одномандатным округам.