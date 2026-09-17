Памфилова: К выборам для россиян открыли 333 избирательных участка в 152 странах

Для россиян за рубежом к выборам в Госдуму открыли 333 избирательных участка в 152 странах. Организовать голосование удалось благодаря совместной работе ЦИК и МИД РФ, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Досрочное голосование проводят 71 участковая комиссия в 43 государствах.

«Мы не причитаем и не жалуемся. Мы вместе с Министерством иностранных дел сделали всё возможное и даже невозможное, чтобы наши граждане, находящиеся за рубежом, смогли голосовать», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК поблагодарила российских дипломатов за помощь в организации участков. По её словам, возможность участвовать в выборах особенно важна для многочисленных соотечественников, живущих за пределами России.

Ранее Элла Памфилова заявила, что уже 14 тысяч россиян за рубежом проголосовали на выборах в Госдуму. По её словам, организовать избирательный процесс удалось, несмотря на сложности для дипломатов из РФ в ряде стран мира.