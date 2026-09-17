Памфилова заявила о готовности ЦИК отражать новые атаки на выборы

Центризбирком подготовил механизмы для противодействия попыткам помешать проведению единого дня голосования и дискредитировать выборы. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова во время доклада о готовности избирательной системы.

По её словам, в среду государственная автоматизированная система «Выборы» столкнулась с масштабной кибератакой. Глава комиссии связала её с попыткой поставить под сомнение техническую готовность дистанционного электронного голосования.

«Мы готовы к тому, чтобы отражать дальнейшие их потуги», — сказала Памфилова.

Она добавила, что необходимые механизмы уже проработаны и, по оценке ЦИК, должны позволить провести голосование в запланированном режиме.

Ранее Life.ru писал, что в Центризбиркоме ожидают попыток сорвать и дискредитировать сентябрьское голосование. Тогда Памфилова также говорила о готовности избирательной системы к провокациям и возможным кибератакам.