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Опубликовано 17 сентября, 09:09

Памфилова заявила о готовности ЦИК отражать новые атаки на выборы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Центризбирком подготовил механизмы для противодействия попыткам помешать проведению единого дня голосования и дискредитировать выборы. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова во время доклада о готовности избирательной системы.

По её словам, в среду государственная автоматизированная система «Выборы» столкнулась с масштабной кибератакой. Глава комиссии связала её с попыткой поставить под сомнение техническую готовность дистанционного электронного голосования.

«Мы готовы к тому, чтобы отражать дальнейшие их потуги», — сказала Памфилова.

Она добавила, что необходимые механизмы уже проработаны и, по оценке ЦИК, должны позволить провести голосование в запланированном режиме.

«Какой он депутат?»: Памфилова предрекла «щелчок по носу» кандидатам, сбежавшим с дебатов
«Какой он депутат?»: Памфилова предрекла «щелчок по носу» кандидатам, сбежавшим с дебатов

Ранее Life.ru писал, что в Центризбиркоме ожидают попыток сорвать и дискредитировать сентябрьское голосование. Тогда Памфилова также говорила о готовности избирательной системы к провокациям и возможным кибератакам.

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