ЦИК ожидает попытки срыва голосования со стороны «сбежавших» из РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ведомства заявила о подготовке серии провокаций, направленных на срыв сентябрьского голосования. По словам главы ЦИК, основные угрозы исходят от граждан, покинувших страну («сбежавших»), а также от организованных антироссийских структур и диаспор, находящихся за рубежом.

Памфилова подчеркнула, что комиссия осведомлена о намерениях данных групп дискредитировать электоральный процесс. В частности, председатель ЦИК отметила, что провокаторы целенаправленно используют методы, направленные на нарушение процедуры голосования, в том числе попытки многократного участия в выборах одними и теми же лицами. Глава ведомства заверила, что избирательная система готова к подобным вызовам и работает в усиленном режиме для обеспечения прозрачности и легитимности выборов.

Ранее российские власти уже предупреждали о риске внешнего вмешательства в сентябрьское голосование. Life.ru писал, что МИД назвал Прибалтику, Польшу, Нидерланды и Чехию наиболее проблемными направлениями перед выборами в Госдуму. Тогда же глава ЦИК Элла Памфилова допустила рост числа кибератак и напомнила, что во время кампании 2024 года было зафиксировано 1,2 млн атак, из них 460 тысяч пришлись на систему ДЭГ.