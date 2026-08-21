«Раздолье для заукраинцев»: В МИД назвали страны, где ждут провокаций на выборах

Прибалтика, Польша, Нидерланды и Чехия вызывают у российского МИД наибольшие опасения в преддверии выборов в Госдуму. Об этом заявил посол по особым поручениям ведомства Максим Райдер.

По его оценке, именно в этих странах наиболее вероятна активность сторонников Украины. Дипломат связал это с антироссийскими настроениями среди местных политических элит.

«Наибольшую обеспокоенность вызывают <...> Прибалтика, Польша, Нидерланды, Чехия. Там самое раздолье для «заукраинцев», — сказал Райдер РИА «Новости».

Представитель МИД также допустил провокации непосредственно в дни голосования у российских дипломатических представительств за рубежом.

«Прогнозируем традиционные шабаши украинских «активистов» и поддерживающих их местных «общественников» у стен наших диппредставительств», — добавил дипломат.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предупредила о возможном росте числа провокаций перед сентябрьскими выборами. По её словам, давление может включать в том числе кибератаки и попытки дестабилизировать ситуацию: во время кампании 2024 года было зафиксировано 1,2 млн атак, из которых 460 тысяч пришлись на систему ДЭГ.