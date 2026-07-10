Памфилова: В бюллетенях на выборах в Госдуму будет не более 11 партий

В избирательных бюллетенях на предстоящих выборах в Государственную думу окажется не более 11 партий. Такие данные озвучила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

Основной этап выдвижения завершился накануне. Глава ЦИК уточнила, что за прошедшие сутки в ведомство не поступило ни одной новой заявки от партий. Именно это обстоятельство позволяет говорить о финальном числе участников. При этом ещё шесть политических сил, имевших такую возможность, решили не принимать участия в кампании.

Голосование будет проходить три дня — с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал это событие важнейшим внутриполитическим событием страны.

Всего запланировано свыше 2,2 тысячи кампаний различного уровня. По итогам волеизъявления граждан планируется заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) охватит 33 региона. Помимо этого, избирательные участки откроются и за пределами государства. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что за рубежом их будет порядка 350.