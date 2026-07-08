Памфилова: На выборы глав субъектов РФ уже выдвинули 26 кандидатов

На сентябрьские выборы глав российских регионов уже выдвинуто 26 кандидатов от восьми политических партий. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК.

«Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации: 26 кандидатов выдвинуто региональными отделениями восьми политических партий», — сказала она.

Глава Центризбиркома отметила, что процесс выдвижения претендентов ещё продолжается в шести субъектах России. После завершения этого этапа кандидатам предстоит пройти необходимые процедуры для участия в выборах.

Прямые выборы глав регионов пройдут в Тверской, Белгородской, Брянской, Пензенской и Ульяновской областях, а также в Мордовии, Туве и Чечне. Кроме того, региональные парламенты изберут руководителей Дагестана, Северной Осетии и Карачаево-Черкессии.

Напомним, единый день голосования запланирован на 20 сентября. Будет сформирован девятый созыв Государственной думы. Во многих регионах также пройдут масштабные избирательные кампании в органы законодательной и представительной власти, обновится их состав.