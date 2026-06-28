Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 июня, 16:21

Путин подтвердил, что выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сентябрьские выборы в Государственную думу пройдут в установленные сроки. Об этом президент России Владимир Путин заявил на съезде «Единой России». Он подчеркнул, что голосование состоится в строгом соответствии с законом.

«В сентябре будет сформирован девятый созыв Государственной думы. Во многих регионах также пройдут масштабные избирательные кампании в органы законодательной и представительной власти, обновится и состав. Выборы пройдут в установленные сроки, в строгом соответствии с законом», — сказал глава государства.

Памфилова: ЦИК сохранит бумажные бюллетени на всех участках на выборах в Госдуму
Памфилова: ЦИК сохранит бумажные бюллетени на всех участках на выборах в Госдуму

Ранее ЦИК утвердил график голосования на выборах в Госдуму девятого созыва. Голосование пройдёт три дня — с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин уже подписал указ о назначении даты выборов на 20 сентября. Поскольку закон даёт ЦИК право устанавливать сроки голосования, комиссия окончательно закрепила расписание.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar