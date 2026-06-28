Путин подтвердил, что выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки

Сентябрьские выборы в Государственную думу пройдут в установленные сроки. Об этом президент России Владимир Путин заявил на съезде «Единой России». Он подчеркнул, что голосование состоится в строгом соответствии с законом.

«В сентябре будет сформирован девятый созыв Государственной думы. Во многих регионах также пройдут масштабные избирательные кампании в органы законодательной и представительной власти, обновится и состав. Выборы пройдут в установленные сроки, в строгом соответствии с законом», — сказал глава государства.

Ранее ЦИК утвердил график голосования на выборах в Госдуму девятого созыва. Голосование пройдёт три дня — с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин уже подписал указ о назначении даты выборов на 20 сентября. Поскольку закон даёт ЦИК право устанавливать сроки голосования, комиссия окончательно закрепила расписание.