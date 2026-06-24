Памфилова: ЦИК сохранит бумажные бюллетени на всех участках на выборах в Госдуму

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в России внедряют постепенно, но полностью отказываться от обычного голосования на участках никто не собирается. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

Она напомнила, что ДЭГ впервые применили в 2019 году. С тех пор этой формой голосования добровольно воспользовались почти 23 миллиона избирателей. По её словам, система развивается последовательно, но традиционные участки сохранятся наряду с ней.

«ДЭГ у нас внедряется последовательно и никто не отменяет, и не собирается отменять, ещё раз повторю, традиционное голосование на избирательных участках», — сказала Памфилова.

ЦИК утвердил график голосования на выборах в Госдуму девятого созыва. Голосование пройдёт три дня — с 18 по 20 сентября. Президент Владимир Путин уже подписал указ о назначении даты выборов на 20 сентября. Поскольку закон даёт ЦИК право устанавливать сроки голосования, комиссия окончательно закрепила расписание.