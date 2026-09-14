«Какой он депутат?»: Памфилова предрекла «щелчок по носу» кандидатам, сбежавшим с дебатов

Отказ от участия в предвыборных дебатах обернётся для кандидатов провалом на голосовании и «щелчком по носу» от избирателей. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время общения с проектом «НЬЮМ ТАСС» на полях Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге.

Руководитель ведомства отметила, что власти гарантируют политикам бесплатное эфирное время, чтобы каждый мог доказать состоятельность своих взглядов.

«Государство предоставляет время — приходи, только, если ты такой замечательный, убеди своих [избирателей]. А если человек пренебрегает, значит, ну какой он депутат? Я думаю, что таких людей никто и не изберёт. Поэтому это им будет хороший щелчок по носу», — сказала Памфилова.

При этом Памфилова уточнила, что доля сорванных из-за прогулов дискуссий оказалась незначительной. Она добавила, что организаторы избирательного процесса уже пристыдили всех участников, пропустивших публичные выступления.

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