Памфилова: Около 14 тысяч россиян за рубежом досрочно проголосовали на выборах

Почти 14 тысяч россиян, находящихся за пределами страны, уже приняли участие в досрочном голосовании на выборах в Госдуму. Такие данные привела председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время доклада о готовности избирательной системы.

По её словам, организовать процесс удалось несмотря на сложности с работой российских представительств в ряде государств. Возможностью заранее отдать голос воспользовались граждане РФ, проживающие или находящиеся за границей.

«Много видели, чтобы граждане западных стран могли у нас проголосовать? Нет», — сказала Памфилова.

Далее она отметила, что российские дипломаты и сотрудники избирательной системы продолжают обеспечивать голосование и в странах, которые власти РФ относят к недружественным.

Ранее Life.ru писал, что перед выборами российский МИД назвал страны, где ожидались сложности с организацией голосования и возможные провокации. Среди них упоминались государства Прибалтики, Польша, Нидерланды и Чехия.