«Куриные мозги разлетелись»: Памфилова рассказала о сорванной кибератаке на ЦИК

ЦИК России предотвратила попытку масштабной кибератаки на информационные ресурсы избирательной системы. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности к единому дню голосования.

«Мы так понимаем, что была задумана масштабная агрессия, киберагрессия, имеющая целью скомпрометировать это всё в общественном пространстве. Не удалась. Думаю, они получили здорово по лбу, надеюсь, что все их куриные мозги разлетелись вдрызг», — сказала глава ЦИК.

Председатель комиссии также рассказала о мерах безопасности на избирательных участках. В каждой участковой комиссии назначат сотрудника, ответственного за эвакуацию и противодействие возможным провокациям. В российских регионах, где действует военное положение, установлен специальный порядок подготовки и проведения выборов.

Единый день голосования в России в 2026 году приходится на 20 сентября, при этом голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября. Главной кампанией станут выборы депутатов Госдумы IX созыва: россиянам предстоит избрать 450 парламентариев — 225 по партийным спискам и ещё 225 по одномандатным округам. Президент РФ Владимир Путин в специальном обращении к россиянам напомнил, что голос каждого имеет значение.