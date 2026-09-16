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Регион
Опубликовано 16 сентября, 15:06

Путин обратился к россиянам перед выборами: Голос каждого имеет значение

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

От выбора каждого россиянина напрямую зависит, какие политические силы будут представлять интересы граждан на федеральном, региональном и местном уровнях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в специальном обращении к россиянам в преддверии выборов.

«Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне», — сказал глава государства.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как пройдут выборы в Госдуму в 2026 году, какие партии участвуют и где будет доступно дистанционное электронное голосование. Голосование на федеральных выборах продлится три дня — 18, 19 и 20 сентября. Одновременно в ряде регионов состоятся губернаторские, парламентские и муниципальные кампании.

Главные решения властей и события внутренней политики — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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