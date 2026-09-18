Лавров проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проголосовал на выборах депутатов Госдумы онлайн. Кадрами дистанционного голосования главы российского внешнеполитического ведомства поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Лавров проголосовал. А как он это сделал, смотрите на ресурсах МИД России», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что в этот раз министр решил воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

Ранее Лавров предпочитал традиционный способ волеизъявления. На предыдущих выборах в Госдуму в 2021 году глава МИД лично приехал на участок № 73 в Малом Кисловском переулке в Москве, где заполнил бюллетень и опустил его в урну.