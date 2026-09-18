Общественный штаб Москвы: Более 1 млн человек выбрали электронное голосование

Более миллиона избирателей в Москве воспользовались электронным голосованием уже в первые часы выборов депутатов Госдумы. В это число входят проголосовавшие онлайн со своих устройств и через электронные терминалы на участках, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

«Москвичи привыкли пользоваться цифровыми сервисами ежедневно, поэтому неудивительно, что электронное голосование в столице популярно. Мы наблюдаем такую ситуацию не первый год», — отметил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв.

Избирательные участки в Москве открылись в 08:00 и будут работать до 20:00 все три дня голосования — с 18 по 20 сентября. Электронно со своего устройства можно проголосовать круглосуточно вплоть до 19:59 последнего дня выборов.

Для участия в онлайн-голосовании москвичу необходимо иметь активное избирательное право и полную учётную запись на городском портале. При этом электронные терминалы доступны на любом избирательном участке столицы во время его работы.

Помимо депутатов Госдумы, жители района Щукино выбирают муниципальных депутатов. Проголосовать в Москве также могут жители других регионов, которые заранее подали заявление через механизм «Мобильный избиратель». Для избирателей из Мордовии, Тувы, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей предусмотрена возможность отдать в столице голос и на выборах глав своих регионов.

Ранее сообщалось, что более 1,5 млн россиян проголосовали онлайн на выборах разного уровня. Всего заявления на участие в дистанционном голосовании через федеральную систему подали более 4 млн человек.