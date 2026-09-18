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Опубликовано 18 сентября, 07:17

Памфилова: Все избирательные участки в России открылись штатно

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Все избирательные участки в России открылись в штатном режиме 18 сентября, никаких экстраординарных ситуаций к началу голосования не произошло. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

По её словам, Центризбирком поддерживал постоянную связь с региональными коллегами и следил за открытием участков по мере наступления времени начала голосования в разных субъектах страны.

«Мы были с нашими коллегами на связи всё это время. По мере открытия участков, помимо возникновения тех или иных вопросов, слава богу, ничего экстраординарного не произошло», — сказала Памфилова, отметив, что всё прошло в штатном режиме.

Голосование на выборах разного уровня проходит в России с 18 по 20 сентября. Главной кампанией стали выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Всего россиянам предстоит избрать 450 парламентариев — 225 по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.

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Ранее стало известно, что более полутора миллионов россиян проголосовали на выборах онлайн. Всего система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) действует в 33 регионах.

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Никита Никонов
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