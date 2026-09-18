Более 1,5 млн россиян проголосовали онлайн на выборах разного уровня

Более 1,5 млн россиян уже приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах разного уровня. ДЭГ проводится в 32 регионах страны на федеральной платформе.

По данным на 10:00 мск 18 сентября, электронные бюллетени заполнили 1 500 793 избирателя.

Всего заявления на участие в дистанционном голосовании через федеральную систему подали более 4 млн человек.

Голосование на выборах разного уровня проходит с 18 по 20 сентября. Главной кампанией стали выборы депутатов Госдумы девятого созыва. Россиянам предстоит избрать 450 парламентариев: половину — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам.

Дистанционное голосование доступно на федеральной платформе в 32 регионах. Москва использует собственную систему электронного голосования.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рассказала об эксперименте с ДЭГ через группировку спутников. Для испытания технологии выбрали одно из поселений Ненецкого автономного округа. Там новый способ передачи данных задействуют в тестовом режиме во время голосования.