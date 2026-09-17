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Регион
Опубликовано 17 сентября, 09:25

Памфилова рассказала об эксперименте с ДЭГ через группировку спутников

Элла Памфилова. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Элла Памфилова. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

ЦИК России впервые протестирует дистанционное электронное голосование с передачей данных через низкоорбитальную группировку спутников. Эксперимент проведут во время выборов депутатов Госдумы, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Мы сейчас прорабатываем, впервые тестируем формат дистанционного электронного голосования с передачей данных через низкоорбитальную группировку спутников», — сказала Памфилова, её слова приводит РБК.

Для испытания технологии выбрали одно из поселений Ненецкого автономного округа. Там новый способ передачи данных задействуют в тестовом режиме во время голосования.

Основные дни выборов депутатов Госдумы IX созыва пройдут 18–20 сентября 2026 года. Дистанционное электронное голосование в этом электоральном цикле доступно в 33 регионах страны.

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«Выстраданное право»: Памфилова рассказала, как будут голосовать новые регионы

Ранее Элла Памфилова заявила о готовности ЦИК отражать новые атаки на избирательный процесс. ГАС «Выборы» столкнулась с масштабной кибератакой, призванной поставить под сомнение техническую готовность дистанционного электронного голосования.

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Матвей Константинов
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