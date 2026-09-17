Памфилова рассказала об эксперименте с ДЭГ через группировку спутников

ЦИК России впервые протестирует дистанционное электронное голосование с передачей данных через низкоорбитальную группировку спутников. Эксперимент проведут во время выборов депутатов Госдумы, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Мы сейчас прорабатываем, впервые тестируем формат дистанционного электронного голосования с передачей данных через низкоорбитальную группировку спутников», — сказала Памфилова, её слова приводит РБК.

Для испытания технологии выбрали одно из поселений Ненецкого автономного округа. Там новый способ передачи данных задействуют в тестовом режиме во время голосования.

Основные дни выборов депутатов Госдумы IX созыва пройдут 18–20 сентября 2026 года. Дистанционное электронное голосование в этом электоральном цикле доступно в 33 регионах страны.

Ранее Элла Памфилова заявила о готовности ЦИК отражать новые атаки на избирательный процесс. ГАС «Выборы» столкнулась с масштабной кибератакой, призванной поставить под сомнение техническую готовность дистанционного электронного голосования.