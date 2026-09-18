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Опубликовано 18 сентября, 06:55

Все марсиане проголосовали на выборах в Госдуму

Все 25 избирателей деревни Марс в Башкирии проголосовали на выборах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Все 25 избирателей деревни Марс в Аургазинском районе Башкортостана проголосовали на выборах депутатов Государственной думы. Об этом написали во «ВКонтакте».

Фото © VK / Галия Сайфуллина

Фото © VK / Галия Сайфуллина

Большинство местных «марсиан» — пожилые люди старше 80 лет. Несмотря на возраст, жители деревни пришли на избирательный участок и приняли участие в голосовании.

«Марсиане живут в деревне Марс Аургазинского района Республики Башкортостан. Их немного — 25 избирателей. В основном здесь живут пожилые люди старше 80 лет, несмотря на возраст, очень трудолюбивые. Все они проголосовали на выборах депутатов Госдумы РФ», — говорится в публикации.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят в России с 18 по 20 сентября. Голосование рассчитано на три дня, а основной день назначен на 20 сентября.

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Ранее Life.ru сообщал о начале трёхдневного голосования на выборах в Госдуму. Первыми участки открылись на Камчатке и Чукотке из-за разницы часовых поясов.

Главные новости о выборах и внутренней политике страны — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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