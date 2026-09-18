Уже 234 тысячи москвичей проголосовали онлайн на выборах

Первые 234 тысячи избирателей в Москве воспользовались дистанционным электронным голосованием на выборах. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

По данным информационных экранов штаба, отметку в 100 тысяч выданных электронных бюллетеней удалось преодолеть менее чем за восемь минут после старта голосования. Всего на момент публикации данных было выдано 234 385 электронных бюллетеней. До завершения голосования остаётся — 2 дня 11 часов 30 минут.