Уже 234 тысячи москвичей проголосовали онлайн на выборах
Обложка © Life.ru
Первые 234 тысячи избирателей в Москве воспользовались дистанционным электронным голосованием на выборах. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.
По данным информационных экранов штаба, отметку в 100 тысяч выданных электронных бюллетеней удалось преодолеть менее чем за восемь минут после старта голосования. Всего на момент публикации данных было выдано 234 385 электронных бюллетеней. До завершения голосования остаётся — 2 дня 11 часов 30 минут.
Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. В федеральном избирательном округе участвуют 10 партий. Параллельно в регионах проходят выборы депутатов законодательных собраний, а также руководителей субъектов России. Всего в рамках кампании предстоит распределить около 23 тысяч мандатов. За рубежом для россиян откроются 333 избирательных участка, хотя ряд европейских стран пытаются препятствовать их работе.
Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.