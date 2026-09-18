В России началось трёхдневное голосование на выборах в Госдуму

С 18 по 20 сентября в России проходят выборы депутатов Государственной думы девятого созыва, а также региональные и муниципальные кампании. Первыми свой голос отдали жители Камчатского края и Чукотского автономного округа — там избирательные участки открылись раньше других из-за разницы часовых поясов.

В течение трёх дней гражданам предстоит избрать 450 депутатов нижней палаты парламента: 225 — по федеральным партийным спискам и 225 — по одномандатным округам. Одновременно в 39 субъектах РФ проходят выборы депутатов региональных заксобраний, а в восьми регионах состоятся прямые выборы губернаторов.

За места в Госдуме поборются кандидаты от десяти партий, выдвинувшие более 4,3 тысячи кандидатов, среди которых есть участники специальной военной операции. Главной особенностью кампании стало участие жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где образовано семь одномандатных округов. В регионах, где действует военное положение, предусмотрены дополнительные меры безопасности: участковые комиссии сформированы в том числе из военнослужащих, в каждой назначен ответственный за эвакуацию, а для доставки бюллетеней в труднодоступные районы впервые используются беспилотники.