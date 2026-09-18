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Опубликовано 18 сентября, 02:23

Захарова сообщила о провокациях и атаках на избирательные участки в РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Попытки вмешаться в ход выборов и провокации в отношении российских избирательных участков уже происходят. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Задают часто вопрос: могут ли провокации быть? Так они уже идут. И на территории нашей страны — вплоть до атаки на избирательные участки украинскими дронами», приводит слова дипломата ТАСС.

По словам Захаровой, российская сторона также фиксирует большой поток дезинформации, связанной с выборами. По её словам, распространяется информация, которая направлена на попытки повлиять на ход голосования.

Кроме того, Захарова заявила о подобных действиях за пределами России. Дипломат отметила, что речь идёт как о попытках западных стран снять с себя ответственность за безопасность граждан по пути к избирательным участкам, так и об информационных атаках.

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Ранее Life.ru сообщал о начале выборов депутатов Государственной думы девятого созыва и других избирательных кампаний. Первыми голосование начали жители Дальнего Востока. В 23:00 по московскому времени 17 сентября, когда на Камчатке наступило утро 18 сентября, там открылись первые избирательные участки.

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Лия Мурадьян
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