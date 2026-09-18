Парижане вслед за марсианами полным составом проголосовали на выборах в Госдуму
Явка на выборах в башкирской деревне Париж достигла 100%
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Все избиратели деревни Париж в Кигинском районе Башкирии приняли участие в голосовании. О стопроцентной явке сообщила наблюдатель Зинира Нуриева на своей странице во «ВКонтакте».
«Все избиратели, имеющие право голоса, приняли участие в голосовании — проголосовали 100% жителей. Пожилые парижане голосуют на дому: к ним приезжают члены участковой комиссии, чтобы никто не остался в стороне», — написала Нуриева.
Ранее Life.ru писал, что все 25 избирателей деревни Марс в Аургазинском районе Башкортостана проголосовали на выборах. Большинство марсиан — пожилые люди старше 80 лет. Несмотря на возраст, жители деревни пришли на избирательный участок и приняли участие в голосовании.
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