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Опубликовано 18 сентября, 11:13

Парижане вслед за марсианами полным составом проголосовали на выборах в Госдуму

Явка на выборах в башкирской деревне Париж достигла 100%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Все избиратели деревни Париж в Кигинском районе Башкирии приняли участие в голосовании. О стопроцентной явке сообщила наблюдатель Зинира Нуриева на своей странице во «ВКонтакте».

«Все избиратели, имеющие право голоса, приняли участие в голосовании — проголосовали 100% жителей. Пожилые парижане голосуют на дому: к ним приезжают члены участковой комиссии, чтобы никто не остался в стороне», — написала Нуриева.

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Ранее Life.ru писал, что все 25 избирателей деревни Марс в Аургазинском районе Башкортостана проголосовали на выборах. Большинство марсиан — пожилые люди старше 80 лет. Несмотря на возраст, жители деревни пришли на избирательный участок и приняли участие в голосовании.

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Татьяна Миссуми
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