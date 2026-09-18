Бросил удочки ради рекорда: Рыбак принёс селу на Чукотке 100-процентную явку

Житель чукотского села Нешкан Сергей Утек прервал рыбалку и пришёл на выборы, благодаря чему местный участок показал 100-процентную явку уже в первый день голосования. Об этом сообщил избирком Чукотского автономного округа.

На участке № 49 проголосовали все избиратели, кроме Сергея Петровича. Выяснилось, что мужчина отправился рыбачить и не знал, что до абсолютного результата селу не хватает только его голоса. Узнав о ситуации, Утек оставил удочки и поспешил на участок. После его голосования явка на УИК № 49 достигла 100%.

Такой же результат в первый день выборов показало другое чукотское село — Нутэпэльмен. В общей сложности утром 18 сентября в округе открылись 54 избирательных участка. Жители региона выбирают депутатов Государственной думы девятого созыва и окружной думы. Основное голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.

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