Студенты в Приморье пришли голосовать на своих первых выборах с флагами
Обложка © Правительство Приморского края
Приморские студенты впервые приняли участие в выборах депутатов Государственной думы и пришли на участки с флагами России. Об этом рассказали в официальном канале Приморского края в MAX.
Приморские студенты проголосовали на выборах. Видео © Правительство Приморского края
Для молодых людей это стало первым голосованием после достижения избирательного возраста. На опубликованных властями края кадрах студенты приходят на участок с российскими триколорами.
Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва проходит с 18 по 20 сентября. Первые участки в стране открылись именно на Дальнем Востоке из-за разницы во времени.
Ранее Life.ru сообщал о начале трёхдневного голосования на выборах в Госдуму. Первыми возможность проголосовать получили жители Камчатки и Чукотки. На на одном из избирательных участков Хабаровска появился человек-паук, а в Башкирии — медведь. Свои голоса уже успели отдать губернаторы нескольких российских регионов и полпред президента в УрФО Артём Жога.
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