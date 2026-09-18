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Опубликовано 18 сентября, 08:19

Студенты в Приморье пришли голосовать на своих первых выборах с флагами

Обложка © Правительство Приморского края

Обложка © Правительство Приморского края

Приморские студенты впервые приняли участие в выборах депутатов Государственной думы и пришли на участки с флагами России. Об этом рассказали в официальном канале Приморского края в MAX.

Приморские студенты проголосовали на выборах. Видео © Правительство Приморского края

Для молодых людей это стало первым голосованием после достижения избирательного возраста. На опубликованных властями края кадрах студенты приходят на участок с российскими триколорами.

Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва проходит с 18 по 20 сентября. Первые участки в стране открылись именно на Дальнем Востоке из-за разницы во времени.

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Ранее Life.ru сообщал о начале трёхдневного голосования на выборах в Госдуму. Первыми возможность проголосовать получили жители Камчатки и Чукотки. На на одном из избирательных участков Хабаровска появился человек-паук, а в Башкирии — медведь. Свои голоса уже успели отдать губернаторы нескольких российских регионов и полпред президента в УрФО Артём Жога.

Главные новости о выборах и внутренней политике страны — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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