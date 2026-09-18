Студенты в Приморье пришли голосовать на своих первых выборах с флагами

Приморские студенты впервые приняли участие в выборах депутатов Государственной думы и пришли на участки с флагами России. Об этом рассказали в официальном канале Приморского края в MAX.

Приморские студенты проголосовали на выборах. Видео © Правительство Приморского края

Для молодых людей это стало первым голосованием после достижения избирательного возраста. На опубликованных властями края кадрах студенты приходят на участок с российскими триколорами.

Голосование на выборах депутатов Госдумы IX созыва проходит с 18 по 20 сентября. Первые участки в стране открылись именно на Дальнем Востоке из-за разницы во времени.