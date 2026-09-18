Главы 5 регионов России проголосовали на выборах в Госдуму в первые часы

Губернаторы нескольких российских регионов и полпред президента в УрФО Артём Жога приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы. О своём выборе они сообщили в официальных каналах и соцсетях.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отправился на избирательный участок перед началом рабочего дня. Глава Якутии Айсен Николаев пришёл голосовать вместе с супругой, отметив, что жители республики выбирают как партию, так и кандидата, который будет представлять регион в федеральном парламенте.

Артём Жога проголосовал в 354-м окружном военном клиническом госпитале ЦВО в Екатеринбурге. Вместе с ним участие в выборах приняли врачи и проходящие лечение после ранений военнослужащие.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер впервые воспользовался дистанционным электронным голосованием. По его словам, такой формат позволяет сделать выбор из дома, с работы или во время поездки.

Глава Амурской области Василий Орлов пришёл на участок вместе с супругой. В Приамурье одновременно проходят выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания, для голосования подготовили 678 постоянных и 39 временных участков, а в списки включены более 575 тысяч человек.