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Регион
Опубликовано 18 сентября, 05:59

Главы 5 регионов России проголосовали на выборах в Госдуму в первые часы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Губернаторы нескольких российских регионов и полпред президента в УрФО Артём Жога приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы. О своём выборе они сообщили в официальных каналах и соцсетях.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отправился на избирательный участок перед началом рабочего дня. Глава Якутии Айсен Николаев пришёл голосовать вместе с супругой, отметив, что жители республики выбирают как партию, так и кандидата, который будет представлять регион в федеральном парламенте.

Артём Жога проголосовал в 354-м окружном военном клиническом госпитале ЦВО в Екатеринбурге. Вместе с ним участие в выборах приняли врачи и проходящие лечение после ранений военнослужащие.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер впервые воспользовался дистанционным электронным голосованием. По его словам, такой формат позволяет сделать выбор из дома, с работы или во время поездки.

Глава Амурской области Василий Орлов пришёл на участок вместе с супругой. В Приамурье одновременно проходят выборы депутатов Госдумы и регионального Заксобрания, для голосования подготовили 678 постоянных и 39 временных участков, а в списки включены более 575 тысяч человек.

Уже 234 тысячи москвичей проголосовали онлайн на выборах
Уже 234 тысячи москвичей проголосовали онлайн на выборах

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как проходят выборы в Госдуму 2026 года и какие способы голосования доступны россиянам. Основные дни голосования назначены на 18, 19 и 20 сентября, а дистанционный формат применяется в 33 регионах.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

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