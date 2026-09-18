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Регион
Опубликовано 18 сентября, 08:08

Канал влияния на курс развития: почему жители Дальнего Востока вовлечены в выборы

Политолог Сетов объяснил активность жителей Дальнего Востока на выборах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жители Дальнего Востока демонстрируют высокий уровень участия в выборах депутатов Госдумы, заявил политолог Никита Сетов.

По его словам, последние электоральные циклы сформировали в федеральном округе устойчивую культуру участия в голосовании. Эксперт связал это с качеством организации процесса и убеждённостью жителей в том, что выборы позволяют выразить отношение к курсу развития региона.

«Это объясняется самим качеством и прозрачностью процесса голосования, а также убеждённостью жителей в том, что выборы и их результаты — канал влияния на курс развития и способ выразить отношение к нему», — отметил Никита Сетов в своём канале в MAX.

Отдельным фактором вовлечённости граждан политолог назвал утверждённую Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года. По его мнению, документ формирует образ будущего макрорегиона.

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Ранее Life.ru подробно рассказывал, как будут проходить выборы в Госдуму в 2026 году и каким образом россияне могут на них проголосовать. Дистанционное электронное голосование в этом году применяется в 33 регионах. Проголосовать уже успели губернаторы нескольких российских субъектов и полпред президента в УрФО Артём Жога.

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Андрей Бражников
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