Канал влияния на курс развития: почему жители Дальнего Востока вовлечены в выборы

Жители Дальнего Востока демонстрируют высокий уровень участия в выборах депутатов Госдумы, заявил политолог Никита Сетов.

По его словам, последние электоральные циклы сформировали в федеральном округе устойчивую культуру участия в голосовании. Эксперт связал это с качеством организации процесса и убеждённостью жителей в том, что выборы позволяют выразить отношение к курсу развития региона.

«Это объясняется самим качеством и прозрачностью процесса голосования, а также убеждённостью жителей в том, что выборы и их результаты — канал влияния на курс развития и способ выразить отношение к нему», — отметил Никита Сетов в своём канале в MAX.