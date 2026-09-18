Любовь длиной в 55 лет: Пара из Карасука пришла голосовать после изумрудной свадьбы
В Карасуке на выборах проголосовала пара, отметившая 55 лет брака
Обложка © Предоставлено пресс-службой ИКСНО
Супруги Гайса и Бадига Гафиятулины, прожившие в браке 55 лет, вместе пришли на избирательный участок №357 в Карасукском муниципальном округе. Для пары нынешнее голосование стало ещё одним событием, которое они разделили спустя больше полувека семейной жизни. Об этом рассказала пресс-служба ИКНСО.
Супруги, прожившие в браке 55 лет, пришли на выборы. Фото © Предоставлено пресс-службой ИКСНО
Пять с половиной десятилетий брака называют изумрудной свадьбой. За эти годы Гафиятулины создали семью, воспитали детей, вместе проходили через трудности и радостные события.
В дни сентябрьского голосования супруги вновь оказались рядом, на этот раз у избирательных урн. Пара спокойно прошла необходимые процедуры и получила бюллетени на участке.
История Гафиятулиных стала одним из самых семейных эпизодов нынешней избирательной кампании. Основные дни голосования на выборах депутатов Госдумы в 2026 году проходят 18–20 сентября. Ранее Life.ru подробно рассказывал, как будут проходить выборы в Госдуму в 2026 году и каким образом россияне могут на них проголосовать. Дистанционное электронное голосование в этом году применяется в 33 регионах.
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