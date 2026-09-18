Любовь длиной в 55 лет: Пара из Карасука пришла голосовать после изумрудной свадьбы

Супруги Гайса и Бадига Гафиятулины, прожившие в браке 55 лет, вместе пришли на избирательный участок №357 в Карасукском муниципальном округе. Для пары нынешнее голосование стало ещё одним событием, которое они разделили спустя больше полувека семейной жизни. Об этом рассказала пресс-служба ИКНСО.

Супруги, прожившие в браке 55 лет, пришли на выборы. Фото © Предоставлено пресс-службой ИКСНО

Пять с половиной десятилетий брака называют изумрудной свадьбой. За эти годы Гафиятулины создали семью, воспитали детей, вместе проходили через трудности и радостные события.

В дни сентябрьского голосования супруги вновь оказались рядом, на этот раз у избирательных урн. Пара спокойно прошла необходимые процедуры и получила бюллетени на участке.