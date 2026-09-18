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Опубликовано 18 сентября, 06:33

Выбор есть всегда: Человек-паук пришёл на избирательный участок в Хабаровске

Человек-паук пришёл голосовать на избирательный участок в Хабаровске

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Человек-паук появился на одном из избирательных участков Хабаровска, но перед получением бюллетеня супергерою всё-таки пришлось раскрыть личность. Необычный избиратель пришёл голосовать в костюме персонажа Marvel. Об этом пишет Amur Mash.

Человек-паук появился на одном из избирательных участков. Видео © Telegram / Amur Mash

Местом для политического «камбэка» Питера Паркера стал участок в Дальневосточном государственном медицинском университете. Члены комиссии к эффектному появлению избирателя отнеслись спокойно.

Суперспособности перед процедурой идентификации не помогли. Когда пришло время получать бюллетень, мужчину попросили снять маску и показать лицо, чтобы сотрудники комиссии могли проверить его личность.

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В Хабаровском крае 18 сентября открылись 737 избирательных участков, а голосование продлится три дня. Ранее Life.ru подробно рассказывал, как проходят выборы в Госдуму в 2026 году и какие способы голосования доступны избирателям.

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Владимир Озеров
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