Выбор есть всегда: Человек-паук пришёл на избирательный участок в Хабаровске
Человек-паук пришёл голосовать на избирательный участок в Хабаровске
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT
Человек-паук появился на одном из избирательных участков Хабаровска, но перед получением бюллетеня супергерою всё-таки пришлось раскрыть личность. Необычный избиратель пришёл голосовать в костюме персонажа Marvel. Об этом пишет Amur Mash.
Человек-паук появился на одном из избирательных участков. Видео © Telegram / Amur Mash
Местом для политического «камбэка» Питера Паркера стал участок в Дальневосточном государственном медицинском университете. Члены комиссии к эффектному появлению избирателя отнеслись спокойно.
Суперспособности перед процедурой идентификации не помогли. Когда пришло время получать бюллетень, мужчину попросили снять маску и показать лицо, чтобы сотрудники комиссии могли проверить его личность.
В Хабаровском крае 18 сентября открылись 737 избирательных участков, а голосование продлится три дня. Ранее Life.ru подробно рассказывал, как проходят выборы в Госдуму в 2026 году и какие способы голосования доступны избирателям.
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