«Мишка» пришёл на участок в Башкирии и призвал земляков выбирать депутатов ГД
Житель Башкирии пришёл на выборы в костюме медведя
Обложка © VK / Софья Юшина
В Стерлитамаке Республики Башкортостан один из избирателей пришёл на участок в костюме медведя. Житель города решил таким образом поднять настроение другим участникам голосования и призвал земляков также прийти на выборы.
Видео © VK / Софья Юшина
«Приглашаю всех на выборы!» — сказал мишка, показав своё истинное лицо.
А на одном из избирательных участков Хабаровска появился человек-паук. Члены комиссии порадовались эффектному появлению избирателя, но заставили его показать лицо. Проголосовать уже успели губернаторы нескольких российских регионов и полпред президента в УрФО Артём Жога.
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