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Опубликовано 18 сентября, 06:43

«Мишка» пришёл на участок в Башкирии и призвал земляков выбирать депутатов ГД

Житель Башкирии пришёл на выборы в костюме медведя

Обложка © VK / Софья Юшина

Обложка © VK / Софья Юшина

В Стерлитамаке Республики Башкортостан один из избирателей пришёл на участок в костюме медведя. Житель города решил таким образом поднять настроение другим участникам голосования и призвал земляков также прийти на выборы.

Видео © VK / Софья Юшина

«‎Приглашаю всех на выборы!» — сказал мишка, показав своё истинное лицо.

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А на одном из избирательных участков Хабаровска появился человек-паук. Члены комиссии порадовались эффектному появлению избирателя, но заставили его показать лицо. Проголосовать уже успели губернаторы нескольких российских регионов и полпред президента в УрФО Артём Жога.

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Андрей Бражников
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