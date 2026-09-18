Медведев проголосовал на выборах в Госдуму

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы. Политик проголосовал на избирательном участке, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. Россиянам предстоит избрать 450 парламентариев — 225 по партийным спискам и ещё 225 по одномандатным округам. Life.ru подробно рассказывал, как проходят выборы в ГД 2026 года и какие способы голосования доступны россиянам. Основные дни голосования — 18, 19 и 20 сентября, а дистанционный формат применяется в 33 регионах.