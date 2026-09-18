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Опубликовано 18 сентября, 06:32

Медведев проголосовал на выборах в Госдуму

Обложка © Телеграм / Дмитрий Медведев

Обложка © Телеграм / Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы. Политик проголосовал на избирательном участке, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

Видео © Телеграм / Дмитрий Медведев

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. Россиянам предстоит избрать 450 парламентариев — 225 по партийным спискам и ещё 225 по одномандатным округам. Life.ru подробно рассказывал, как проходят выборы в ГД 2026 года и какие способы голосования доступны россиянам. Основные дни голосования — 18, 19 и 20 сентября, а дистанционный формат применяется в 33 регионах.

Главы 5 регионов России проголосовали на выборах в Госдуму в первые часы
Главы 5 регионов России проголосовали на выборах в Госдуму в первые часы

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Андрей Бражников
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