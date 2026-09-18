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Регион
Опубликовано 18 сентября, 15:50

Володин: Каллас уже разослала ЕС циркуляр о непризнании выборов в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас разослала всем странам Евросоюза циркуляр о непризнании результатов выборов в России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Это можно однозначно расценивать как вмешательство в дела суверенного государства и желание дестабилизировать ситуацию в нашей стране!» — сказал Володин.

По мнению председателя Госдумы, западные государства устроила бы только победа российских политиков, которыми они могли бы управлять. Таких кандидатов он назвал «марионетками» и заявил, что подобное развитие событий угрожало бы существованию страны.

Спикер нижней палаты парламента добавил, что для всех должно быть очевидно: чем больше они нас критикуют, чем больше очерняют нашу политическую и избирательную систему. Несогласие Запада с итогами выборов свидетельствует, что Россия находится на правильном пути, констатировал Володин.

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Ранее Life.ru писал о заявлении СВР, согласно которому Евросоюз поручил представителям российской несистемной оппозиции призывать к бойкоту думских выборов и заранее добиваться непризнания их результатов. В разведслужбе отметили, что соответствующее задание было передано участникам так называемой «Платформы ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами». Кроме того, СВР заявляла о планах провокаций и кибератак на инфраструктуру российского голосования.

Больше новостей о выборах, Госдуме и решениях российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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