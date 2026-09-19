Явка на выборах в Госдуму достигла 30,21%

Явка на выборах депутатов Госдумы перешагнула отметку в 30% утром второго дня голосования. По состоянию на 09:35 мск она составила 30,21%, следует из данных Центральной избирательной комиссии России.

Речь идёт о голосовании по федеральному избирательному округу. Накануне, по итогам первого дня, показатель находился чуть ниже 30%.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят в России в течение трёх дней, с 18 по 20 сентября. Одновременно в регионах проводятся кампании по выборам глав субъектов, законодательных собраний и муниципальных органов власти.

Новый состав нижней палаты парламента будет включать 450 депутатов. Половина мандатов распределяется по партийным спискам в федеральном округе, ещё 225 депутатов избираются по одномандатным округам.

Life.ru ранее собрал главное о Едином дне голосования 2026 года: основное голосование проходит 18–20 сентября, а федеральная кампания совмещена с выборами разных уровней в десятках регионов. Отдельно редакция подготовила подробный гид по выборам в Госдуму, где собраны сведения о партиях, кандидатах, бюллетенях и дистанционном электронном голосовании.