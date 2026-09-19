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Опубликовано 19 сентября, 09:15

Явка на выборах в Госдуму преодолела отметку в 31%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Избиратели демонстрируют устойчивую активность на выборах депутатов Государственной думы: к 12:05 по московскому времени показатель общей явки достиг 31,09%. Соответствующая информация отображена на информационном табло Центральной избирательной комиссии РФ.

Согласно официальной статистике Центризбиркома, указанный процент зафиксирован синхронно как по единому федеральному избирательному округу, так и по одномандатным округам. Голосование за будущий состав нижней палаты парламента продолжается в штатном режиме по всей стране.

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Ранее в ЦИК заявили о попытках информационного и кибервоздействия на избирательную систему. Накануне голосования Памфилова сообщила о предотвращённой попытке дискредитации ГАС «Выборы», а 18 сентября назвала сообщения о якобы взломе системы заранее подготовленной провокацией. По её словам, ГАС «Выборы» автономна и защищена от подобных атак.

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Оксана Попова
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