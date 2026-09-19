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Опубликовано 19 сентября, 07:51

Памфилова: Сбоев, повлиявших на ход ДЭГ, практически не было

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Дистанционное электронное голосование на выборах в России проходит практически без сбоев, способных повлиять на его ход. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

В нынешней избирательной кампании ДЭГ применяется в 33 российских регионах.

«Что касается дистанционного электронного голосования. Хочу напомнить, что оно проходит в 33 регионах, и сбоев практически не было, которые могли бы повлиять на ход дистанционного электронного голосования», — сказала Памфилова.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва и совмещённых с ними кампаниях проходит с 18 по 20 сентября.

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Ранее Life.ru сообщал, что ЦИК впервые решил протестировать ДЭГ с передачей данных через низкоорбитальную группировку спутников. Эксперимент проводят во время нынешних выборов в одном из поселений Ненецкого автономного округа.

Больше новостей о выборах и внутренней политической повестке страны — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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