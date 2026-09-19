Памфилова: МВД получило 367 сообщений о происшествиях на выборах

В территориальные органы МВД за 18 сентября поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

«За истекшие сутки, то есть 18 сентября, в территориальные органы МВД поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с избирательными кампаниями», — сказала Памфилова.

Из общего числа обращений 24 оказались ложными сообщениями о якобы готовящихся актах терроризма. Такие случаи зарегистрировали в 15 российских регионах.

Ранее Life.ru сообщал, что Памфилова назвала не соответствующими действительности сообщения о якобы взломе ГАС «Выборы». Глава ЦИК заявила, что система защищена, а распространявшиеся сведения о её компрометации не соответствуют действительности.