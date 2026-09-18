«Суперзащищённая система»: Памфилова высказалась о «взломе» ГАС «Выборы»

Сообщения о взломе и компрометации государственной автоматизированной системы «Выборы» не соответствуют действительности. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании в информационном центре Центральной избирательной комиссии.

По словам главы комиссии, ряд СМИ распространяет со ссылкой на неподтверждённые источники сведения о проникновении в систему. Памфилова назвала происходящее заранее подготовленной информационной акцией.

Она отметила, что данные о расположении территориальных и участковых комиссий, а также их составе находятся в открытом доступе. По её словам, на этом фоне членам избиркомов стали приходить сообщения с утверждениями о проникновении злоумышленников едва ли не в «сердце» ГАС «Выборы».

«Все знают, что это полная чушь, что это невозможно», — подчеркнула Памфилова.

Глава ЦИК добавила, что система работает автономно и, по оценке комиссии, имеет высокий уровень защиты.

Накануне Памфилова также сообщала о предотвращённой попытке дискредитировать ГАС «Выборы» и дистанционное электронное голосование. По её словам, ЦИК подготовил механизмы для отражения новых атак на избирательную инфраструктуру.

Ранее Life.ru сообщал, что ЦИК подготовился к возможным новым атакам на выборы. Элла Памфилова заявляла, что необходимые меры уже проработаны и должны позволить провести голосование в штатном режиме.