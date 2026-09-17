ЦИК не удовлетворил ни одну из 12 жалоб за думскую кампанию

Все 12 жалоб, поступивших в Центризбирком во время избирательной кампании в Госдуму, оставлены без удовлетворения. Такие данные представила председатель ЦИК Элла Памфилова в докладе о готовности к голосованию. Половину обращений подали с нарушением установленного срока. Ещё шесть жалоб рассмотрела рабочая группа Центризбиркома.

«В ЦИК России за период избирательной кампании поступило 12 жалоб. Из них шесть жалоб были поданы с нарушением срока на подачу. Шесть жалоб были рассмотрены на заседаниях рабочей группы ЦИК России. Все указанные жалобы были оставлены без удовлетворения», — объяснила Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Россиянам предстоит избрать 450 парламентариев — по 225 человек по партийным спискам и одномандатным округам. Также ЦИК России впервые протестирует дистанционное электронное голосование с передачей данных через низкоорбитальную группировку спутников.