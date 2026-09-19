В Москве электронно проголосовали уже более 2,5 млн избирателей

Более 2,5 миллиона электронных бюллетеней выдали на выборах в Москве за почти 31 час голосования. Свежая статистика появилась на информационных экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

По данным табло, показатель достиг 2 500 068 бюллетеней. На момент обновления информации до завершения голосования оставались один день, пять часов и 13 минут.

В Москве электронно можно проголосовать дистанционно со своего устройства. Цифровой формат также доступен на избирательных участках через специальные терминалы.

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. Голосование в столице завершится в 20:00 мск в воскресенье. Одновременно жители района Щукино выбирают муниципальных депутатов. Всего избирательным правом в Москве обладают более 7,8 миллиона человек.