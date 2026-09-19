В Москве электронно проголосовали уже более 2,5 млн избирателей
Обложка © Telegram / Общественный штаб: выборы – 2026
Более 2,5 миллиона электронных бюллетеней выдали на выборах в Москве за почти 31 час голосования. Свежая статистика появилась на информационных экранах Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
По данным табло, показатель достиг 2 500 068 бюллетеней. На момент обновления информации до завершения голосования оставались один день, пять часов и 13 минут.
В Москве электронно можно проголосовать дистанционно со своего устройства. Цифровой формат также доступен на избирательных участках через специальные терминалы.
Выборы депутатов Государственной думы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. Голосование в столице завершится в 20:00 мск в воскресенье. Одновременно жители района Щукино выбирают муниципальных депутатов. Всего избирательным правом в Москве обладают более 7,8 миллиона человек.
Ранее Life.ru сообщал, что за первые сутки выборов в Москве было выдано около 2,2 миллиона электронных бюллетеней.
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