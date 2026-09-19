Спиленная опора и повреждённый кабель: ЦИК сообщил о двух диверсиях во время выборов

На Сахалине и в Хабаровском крае временно вышли из строя две магистральные линии связи, но доступ к сети восстановили в течение часа. Об этом сообщили в ЦИК России.

В одном случае причиной сбоя стала спиленная опора, в другом был повреждён кабель. Из-за происшествий качество интернет-доступа на Дальнем Востоке ненадолго снизилось. Быстро вернуть соединение помогли резервные каналы и работа аварийных бригад.

Председатель ЦИК Элла Памфилова расценила оба эпизода как целенаправленные диверсии и попытку помешать голосованию. Глава комиссии поблагодарила команду «Ростелекома» за оперативную реакцию. Она подчеркнула, что выборы состоятся.

«Враг не пройдёт, выборы состоятся, а правоохранители разберутся в причинах и найдут виновных», — отметила она.

В России 18, 19 и 20 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Раньше всех утром 18 сентября по местному времени открылись участки на Камчатке и Чукотке. Затем голосование началось и в остальных регионах страны. Параллельно с федеральной кампанией идут региональные и муниципальные выборы. В 39 субъектах разыгрываются мандаты депутатов законодательных собраний. Всего в этих кампаниях участвуют более 18 тысяч кандидатов.

Ранее Министерство цифрового развития сообщило о восстановлении связи в четырёх регионах Дальнего Востока. Речь идёт о Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Произошедший инцидент в Минцифры назвали попыткой помешать проведению выборов. По данным министерства, диверсия не повлияла на ход голосования.