Минцифры сообщило о полном восстановлении связи в четырёх регионах ДФО

В четырёх регионах Дальнего Востока восстановили связь после произошедшего ранее сбоя. Об этом сообщили в Минцифры.

Речь идёт о Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

«Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе полностью восстановлена», — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве произошедшее назвали попыткой помешать проведению выборов. По данным министерства, диверсия не повлияла на ход голосования: последствия аварии оперативно устранили, а избирательный процесс продолжился в штатном режиме.

Напомним, в России проходят выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. По решению ЦИК голосование организовано в течение трёх дней — 18, 19 и 20 сентября. Первыми утром 18 сентября по местному времени участки открылись на Камчатке и Чукотке, после чего голосование началось и в других регионах страны.

Одновременно с федеральной кампанией проходят региональные и муниципальные выборы. В 39 субъектах избирают депутатов законодательных собраний, всего на эти выборы зарегистрированы более 18 тысяч кандидатов. Среди дальневосточных регионов, где выбирают региональные парламенты, — Камчатский край и Чукотский автономный округ. Также в стране проходят выборы депутатов городских дум, районных советов и других представительных органов.